Formazione e orientamento. Così, Valpharma Group entra in classe con il nuovo progetto che il gruppo farmaceutico e nutraceutico italo-sammarinese sta presentando, in queste settimane, a scuole superiori e università di Rimini e San Marino. L’iniziativa prevede un programma di formazione, dedicato sia al settore farmaceutico, che al nutraceutico, con più moduli, di chimica analitica, tecnologie farmaceutiche, fitoterapia e mondo degli integratori. A questi si aggiungono contenuti sulla sostenibilità, le soft skills e il team working. "Oltre ai corsi in aula – spiegano dall’azienda – il progetto prevede anche l’istituzione di borse di studio e visite guidate negli stabilimenti farmaceutici e nutraceutici del gruppo. "Vogliamo essere di stimolo, per gli studenti, ad aprire le porte alla conoscenza del mondo, attraverso la nostra esperienza nel campo farmaceutico, degli integratori e dei fitoterapici", sottolinea Alberto Vitez, Chief Operating Officer di Valpharma Group.