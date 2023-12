Venti gradi a dicembre: sembra Natale ai Caraibi ma è la spiaggia di Rimini

Rimini, 24 dicembre 2023 – In maniche corte in spiaggia. Insolito vedere persone ‘svestite’ in ottobre, figuriamoci ieri. Una ventina di gradi a Rimini, quanto basta per passare una mattinata al mare, il 23 di dicembre. Le panchine allestite sulla duna, tra la palata e la spiaggia di Marina Centro, tutte occupate.

Aperitivi in spiaggia a Rimini all’antivigilia di Natale (foto Petrangeli)

Il sole ha fatto il resto per dare materiale ai selfie. "Un mare così a Natale non l’ho mai visto", si sorprende una passante. Lo dicono anche i bagnini. "La stagionalità della spiaggia non esiste più - ammette Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari -. Quest’anno è stato incredibile. Anche ieri al mare c’era tantissima gente e rispetto al passato vedo che quest’anno più ristoranti in spiaggia hanno deciso di tenere aperto anche fuori stagione".

Prima del pranzo tutti sulla sabbia con lettino e aperitivo in mano per postare le foto su Instagram e far scattare l’invidia degli amici. "Se questo è il trend per il futuro, allora si può davvero pensare a una spiaggia viva tutto l’anno".

Per pensarci bisognerà attendere il nuovo piano spiaggia e soprattutto capire come si chiuderà la partita delle concessioni balneari. Intanto ci si gode il caldo eccezionale e le tante persone sulla sabbia, due elementi che al romagnolo mettono in in moto la materia grigia.

"Questo clima ha cambiato tutto - riprende Vanni -. Siamo davanti a nuove possibilità per la spiaggia. Non c’è più solo l’estate. Con questo clima l’arenile può diventare una attrazione anche in periodi dell’anno prima impensabili. Possiamo pensare allo sport e a tanto altro. Oggi la spiaggia può avvero diventare parte del prodotto anche durante il Natale. La parola passa agli imprenditori romagnoli, chissà cosa si inventeranno".

Un’idea se la sono già fatta riminesi e turisti che hanno riempito i locali aperti sulla sabbia. La malinconia del mare accarezzato dalla fredda brezza da nord e nascosto dalla nebbia è un ricordo ormai lontano. Oggi si pasteggia con un calice di vino stando al sole, si fa sport cambiandosi in bolle trasparenti sistemate tra le cabine prima di sedersi al tavolo del chiringuito o del ristorante per chiudere una giornata con i piedi nella sabbia. La spiaggia è ormai diventata un’estensione della città durante l’inverno. Non va più in letargo in attesa della tintarella l’anno venturo.