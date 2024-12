Via Covignano: nuovo asfalto e abbattimento di 12 alberi per sicurezza stradale

Nuovo asfalto in via Covignano e un taglio agli alberi. Saranno 12 quelli a cadere per effetto delle motoseghe. Lungo la via continuano le operazioni di bonifica dell’asfalto rovinato dalle radici degli alberi, in primo luogo i pini.

I principali avvallamenti sono prevalentemente presenti nel tratto compreso fra la via Jano Planco/Panzini e la statale 16 e in particolare nella corsia direzione monte. L’amministrazione comunale ha chiesto ad Anthea di eseguire un intervento urgente di messa in sicurezza della strada.

Trattandosi di problemi legati alle radici degli alberi, è stato incaricato un agronomo per la verifica dello stato di stabilità delle alberature e la sorveglianza agronomica puntuale degli scavi in prossimità degli alberi per cercare di minimizzare gli interventi sugli apparati radicali.

Nel tratto di strada interessato dai lavori sono presenti una sessantina di alberi fra pini e cipressi. Dalle verifiche agronomiche, spiegano dal municipio, è emerso un quadro complessivo di salute delle piante indicate ma "con la necessità di procedere urgentemente all’abbattimento di 12 esemplari che presentano un grado di pericolosità per la pubblica incolumità definito alto, in conseguenza alla loro instabilità".

Dove possibile gli alberi abbattuti saranno sostituiti da 9 nuovi esemplari tra pini e cipressi.