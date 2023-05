Via Ducale, traffico impossibile "Ztl ignorata: mancano controlli"

Autostrada e Adriatica chiuse, traffico anche pesante dirottato nel cuore di Rimini. Come sempre in transito nel Rione Clodio, per la disperazione dei residenti. Che tornano a protestare duramente contro il Comune: "Qui transitano tutti per 17 ore di fila, giorno e notte – attacca il Comitato residenti Rione Clodio – con Ztl attiva, violando il divieto fissato da un apparato di controllo mai reso funzionante ed efficace in cima al Corso, quindi - salvo la sporadica e breve presenza a presidio della polizia locale che comunque ringraziamo, sostanzialmente ignorato e impunito". "La drammatica contingenza – aggiunge – ci mette di fronte per l’ennesima volta a una situazione di traffico veicolare istradato in pieno centro storico a causa della chiusura del ponte sulla Statale 16 che ha moltiplicato e continua amoltiplicare i disagi che la collettività del luogo sta vivendo da oltre tre anni". "E’ con immutato sconforto che gli abitanti del Rione Clodio, in particolare quelli del Corso primo tratto, di via Ducale e di via Clodia ultimo tratto, devono prendere atto del silenzio inerte dell’amministrazione comunale alle insistite denunce di rischio all’incolumità delle persone - minori e anziani soprattutto - a lei rappresentate da chi vive e passa per quelle vie, come pure, e soprattutto, per il rischio alla loro salute da inquinamento sia acustico che da particolato fine".

"La triste contingenza che viviamo – conclude il Comitato – lungi dal voler provocare lamentela per l’incremento del traffico per forza maggiore, speriamo voglia invece dare spunto alla silenziosa e inerte amministrazione a riconsiderare le decisioni improvvide e ingiuste assunte sul tema dell’insopportabile denunciato traffico cittadino in centro storico, e attivare quei rimedi che, annunciati a suo tempo, non sono mai stati resi operanti".