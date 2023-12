"Via Tonale serve più sicurezza"

"L’amministrazione si attivi per mettere in sicurezza Via Tonale" dice il consigliere della Lega Andrea Pari. "Da quando, nel 2015, la via Tonale è stata congiunta alla Ss16 ha progressivamente aumentato il volume di traffico fino a diventare, specie in occasione di Fiere ed altri eventi di rilievo, uno snodo fondamentale per chi dalla Statale voglia raggiungere il quartiere Celle, il Borgo San Giuliano e il centro della città". Ma questo comporta anche disagi e problemi ribatte il consigliere. "A fronte dell’aumento esponenziale del traffico, non risultano particolari operazioni di messa in sicurezza. I dossi non sono sufficienti per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni soprattutto in condizioni meteorologiche e di visibilità non ottimali".