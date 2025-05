Violenta rissa in stazione. Due arrestati

Serata movimentata quella dell’altro ieri alla stazione ferroviaria di Rimini, dove due giovani – uno dei quali minorenne – sono stati arrestati per rissa, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti in piazzale Cesare Battisti, teatro di una violenta rissa tra stranieri che ha richiesto l’intervento congiunto della polizia locale e della polizia ferroviaria.

Sul posto, a seguito di una segnalazione che parlava di uno scontro tra alcuni giovani, è intervenuta una pattuglia della polizia locale, in servizio per il presidio del territorio, a supporto della Polfer e dei militari già presenti. Gli agenti hanno trovato due giovani parecchio su di giri. Uno di loro, un 25enne, è stato fermato e ammanettato da agenti in borghese. L’altro, un 17enne, ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, prendendosela prima con i militari e poi con gli agenti della Ferroviaria.