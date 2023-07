Le sorelle youtuber Aurora e Ludovica conquistano il pubblico di Oltremare

Riccione, 30 luglio 2023 – Il pubblico di Oltremare travolto dall’allegria delle sorelline star di You Tube Aurora e Ludovica. Le due ragazze da mezzo miliardo di visualizzazioni, hanno accolto fan da tutta Italia e hanno anche affiancato gli addestratori della Laguna di Oltremare per capire come comunicano i delfini.

Per arrivare in tempo a Oltremare, hanno interrotto le loro ferie in Calabria ma il calore e gli applausi dei bambini e l’incontro dei delfini della Laguna le hanno ampiamente ricompensate: oggi erano tantissimi i fan di Aurora e Ludovica.

Già prima dell’apertura del parco riccionese, un piccolo “esercito di unicorni” - così si chiamano i fan delle due vulcaniche sorelle, erano già in attesa con disegni, libri da autografare e tutta l’emozione dell’incontro con le loro beniamine.

Nella Laguna dei Delfini gremita di famiglie e bambini che conoscevano a memoria tutte le loro canzoni, Aurora e Ludovica sono anche state affiancate dagli addestratori di Oltremare. Qui hanno appreso dell’incredibile modo di comunicare che hanno i delfini, del “fischio firma”, ovvero il suono unico che ciascun esemplare modula per identificarsi, e hanno conosciuto anche Pelé, la veterana, con i suoi 59 anni la delfina più anziana d’Europa.

Aurora e Ludovica hanno poi concesso a tutti autografi e selfie. Per incontrarle nuovamente l’appuntamento è per domenica 20 agosto. Nel frattempo non si fermano gli appuntamenti di Oltremare con gli idoli dei bambini: domenica 6 agosto tornano La Sabri e Pika, domenica 13 agosto ci saranno i Dinsieme.