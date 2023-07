Nino Buonocore regala emozioni all’alba di Riccione

Riccione, 30 luglio 2023 – La magia del sole che si leva dal mare questa mattina al Bagno Golden Beach 75 di Riccione si è ripetuta con la musica d’autore del maestro Nino Buonocore. Il noto cantautore, produttore e arrangiatore napoletano è salito sul palco di “Albe in controluce concerti al sorgere del sole” con la chitarra, esibendosi in duo con il talentuoso fisarmonicista Danilo Di Paolonicola, coinvolgendo il pubblico per circa un’ora e mezzo con alcuni classici, come Rosanna, Scrivimi, Il mandorlo e altri brani conosciuti, nonché alcuni inedito, contenuti nel disco che uscirà a fine settembre.

Incantato come sempre dalla Romagna commenta: “Riccione come tutte le località della Riviera Romagnola per antonomasia significa vacanza, nel mio immaginario è sempre stato così. Tra l’altro ci sono stato tante volte, così a Rimini, a Viserba e a Cervia, zone che ho vissuto anche in adolescenza, perché da giovani erano tappe d’obbligo. Le discoteche erano allora cosa stupenda, potevi ascoltare canzoni che erano le stesse della nostra vita quotidiana, si comprava il disco e lo si ascoltava anche a casa. Ora sfido chiunque a fare la stessa cosa”.

A fine concerto per Buonocore, che ha gentilmente concesso il bis, bagno di folla, strette di mano autografi e selfie. “Albe in controluce concerti al sorgere del sole” continua in agosto col concerto in miniatura di Simone Cristicchi che il 6 alle 5,45 si esibirà nella Spiaggia 135-136 in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte. Il 13 alle 6, nella spiaggia libera zona 133, sarà la volta di Ghemon, mentre il 20, sempre alle 6 nella spiaggia 80-81 a esibirsi saranno Thea Crudi e Charlotte Lazzari.