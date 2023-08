Concerto all’alba, Cristicchi emoziona Riccione

Riccione, 6 agosto 2023 - Nonostante la colonnina del mercurio fosse scesa a 17 gradi, almeno duemila persone questa mattina si sono date appuntamento all’alba nelle zone 135/136, Marano Beach di Riccione, per il Concerto in miniatura di Simone Cristicchi.

Il noto cantautore, scrittore e attore teatrale in duo con Riccardo Ciaramellari (pianoforte e fisarmonica) in un’ora e mezzo ha proposto canzoni di ieri e di oggi a partire da Abbi cura di me, Ti regalerò una rosa e Torna Sole. Lo spettacolo è stato un crescendo di note, poesia, monologhi ed emozioni che hanno coinvolto il folto pubblico fin dall’inizio.

“Albe in controluce concerti al sorgere del sole” continua con Ghemon il 13 alle 6, nella spiaggia libera zona 133, mentre il 20, sempre alle 6 nella spiaggia 80-81 si esibiranno Thea Crudi e Charlotte Lazzari, che guideranno il saluto al nuovo giorno con lo yoga e un concerto mantra. Sarà un viaggio pieno di emozioni che spazia tra influenze nordiche, musica classica ed elettronica, con i tipici suoni dello yoga, i mantra dell’Himalaya. Sempre in tema di musica, domani sera in piazzale Roma, nell’ambito del Deejay contest spettacolo musicale con Diodato.