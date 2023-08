Italodisco e The Kolors fanno ballare l’Aquafan

Riccione, 1 agosto 2023 – All'Aquafan di Riccione, in un pomeriggio tra sole e qualche nuvoletta, oggi i The Kolors hanno raccolto i frutti di tanta gavetta, ricevendo l'abbraccio affettuoso e gli applausi di migliaia di persone in costume da bagno, accorse al parco acquatico più famoso d'Italia, per il concerto alla piscina delle onde.

The Kolors, lo show ad Aquafan di Riccione

Introdotti dal bravo e spigliato Nicolò Devitiis, conduttore televisivo delle Iene e altri programmi Mediaset, accompagnati da Le Donatella, gemelle dello spettacolo, i The Kolors alle 14:30 in punto, son saliti sul palco Maxibon e infiammando il pubblico, e hanno iniziato a cantare i loro successi.

Dopo i primi brani eseguiti sul palco allestito davanti alla piscina le Onde, come "Pensare male", "Everytime" ,"Come le onde", "Cabriolet Panorama", alla fine anche il popolo di Aquafan s'inchina al fenomeno The Kolors.

Ancora una volta tutta la potenza e la qualità dei suoni di Stash e i suoi ottimi musicisti, straordinari sperimentatori di suoni nuovi, esplode in un boato del pubblico alle prime note di "Italodisco", il successo dell'estate già disco di platino e cantata da tutto il popolo di Aquafan.

Amano giocare con le note i tre musicisti napoletani, e miscelando melodie e generi differenti, tra istinto e intelligenza, attraverso la potente e accattivante voce di Stash, i vincitori di Amici si sono ritagliati una bella fetta di successo, senza mai perdere di vista il loro percorso.