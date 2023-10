Ligabue in concerto a Rimini, fan accampati da giorni

Rimini, 30 ottobre 2023 – Tanto affetto attende lo attende, più di 5000 mila biglietti venduti per un Ligabue che è tornato a suonare nei palazzetti, e che a questo proposito dice: ”Tornare a suonare, avere davanti tante date e tante facce, mi fa stare bene. La mia vera e propria vacanza è suonare in tour, la risposta della gente è molto selvatica”. E che per la scaletta cambiata ad ogni tappa aggiunge: “è un po’ voler offrire il gusto della sorpresa, e la mia intenzione è vivere lo stupore sugli occhi di chi viene ad ascoltare il concerto e vivere la sorpresa insieme a loro".

Tutti pazzi per Ligabue, tanti fan accampati davanti all'Rds Stadium di Rimini

E in tanti, fin da venerdì sera, sono accampati fuori dal palazzetto RDS stadium, che attendono con trepidazione che il loro Liga, imbracci la chitarra e inizi a suonare e a cantare le hit e il suo ultimo album "Dedicato a noi" che è in vetta alle classifiche sin dalla sua uscita.

Fan che sono arrivati da ogni parte d'Italia, la più piccola ha 10 anni giunta da Modena con i genitori, e anche dall'estero, fan che sanno a memoria le sue canzoni e pronti a cantarle con lui.

Rimini è la città che il Liga ama, un po' perché 20 anni fa ha girato qui il suo secondo film "Da zero a dieci" e un po' perché sa che il pubblico romagnolo è sempre " sulla sua strada".

Ecco quindi che alle ore 21, porterà il suo " Indooor Tour al RDS stadium, per una tappa di tour prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa. I presupposti per un evento straordinario ci sono tutti: una scaletta diversa per ogni tappa di questo tour sold out, le hit più amate dal pubblico e il nuovo album “Dedicato a noi” in testa alla classifica e lui, con il suo Rock nostrano e sincero a cantare e suonare, accompagnato da: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Per il suo ritorno con ‘Dedicato a noi’ il Liga racconta: "L’inizio di questo decennio è il peggiore che si ricordi da chi ha la mia età (63 anni). Alla pandemia, alla guerra in Ucraina, agli effetti sempre più disastrosi del cambiamento climatico, si è aggiunta un’estate di terribile cronaca nera. Ci sarebbe altro da aggiungere a questo drammatico elenco ma mi fermo cercando piuttosto di sottolineare una delle sue conseguenze: viviamo una maggiore fragilità sociale. Come ci si comporta quando aumentano le paure, gli egoismi, le tensioni reciproche e si perdono dei punti di riferimento? Immagino che le risposte possano essere diverse per ognuno, ma in “Dedicato a noi” ho provato a raccontare dove sto cercando le mie. Stringendomi sempre di più a chi ho vicino, affidandomi alla memoria (ma cercando di non indulgere troppo in facili nostalgie), accendendo di nuovo (e comunque, diciamolo, testardamente) un senso di speranza e di appartenenza. Il bisogno di far parte di qualcosa, magari ancora di quel “noi”. Quel “noi” che voglio pensare abbia in comune lo stesso insieme di valori, speranze, dubbi e convinzioni".

Quel noi che stasera è rappresentato dai suoi fan.