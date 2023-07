La Notte Rosa di Tananai in Rimini: quando e dove ascoltare il cantante

Rimini, 3 luglio 2023 – A volte arrivare ultimi è il modo migliore per entrare nel cuore delle persone. Lo sa bene Tananai, l’artista milanese salito alle cronache proprio dopo la partecipazione alla 72^ edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Sesso Occasionale’ e che è riuscito ad arrivare a un pubblico trasversale con la sua reazione, grazie all'ultimo posto conquistato nella classifica finale della kermesse. Proprio quel brano ‘Sesso Occasionale’, infatti, ha raccolto in poco tempo oltre 27 milioni di stream e da allora il successo di questo ventottenne non si ferma, anzi è in assoluto l’artista più ascoltato e cantato del 2023.

Tananai alla Notte Rosa

L’artista di ‘Tango’ sarà alla discoteca Villa delle Rose, venerdì 7 luglio, per la serata Clorophilla, in veste di dj con una sua esibizione esclusiva e in riviera per la Notte Rosa nel Tim Summer Hits. Pronto all’ennesima hit con l’amico Marracash, i due hanno deciso di scendere in campo nell’arena estiva formando una coppia inedita. Il vincitore della targa Tenco 2022 Marra canterà insieme a Tananai con l’auspicio, chissà, di ripetere il boom della scorsa estate quando ha vinto la sfida dei tormentoni estivi con La Dolce Vita. Insieme a Tananai c’erano Mara Sattei e Fedez. Tananai feat Marracash cantano insieme nel nuovo brano, il primo in italiano, dei deejay Merk & Kremont: testo e significato di ‘Un Altro Mondo’. Un Altro Mondo è una ballad elettronica e frenetica in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono sopra i suoni da disco attraversandoci di note e suoni, in un dance floor “alla fine del mondo”.

Chi è Tananai

Tananai (Alberto Cotta Ramusino) è nel pieno di un periodo ricco di successi tra cui la certificazione Oro per ‘Tango‘ il sold out al Mediolanum Forum di Assago, due risultati che arrivano uno di fila all’altro dopo l’acclamato quinto posto in classifica al Festival di Sanremo 23’ di inizio febbraio. Ma anche il brano dance ‘Baby Goddamn’, con più di 22 milioni di stream, pubblicato a marzo del 2021, è rimasto stabile nelle classifiche fino a guadagnarsi la nona posizione nella classifica dei singoli più venduti a distanza di quasi due anni dalla sua prima pubblicazione. Altro brano dell'artista di enorme successo è ‘Abissale’ uscito ad ottobre 22', contenuto nell'album ‘Rave Eclissi’, è stato certificato per ben due volte disco d'oro ed è segno che questo giovane artista, non è più solo una rivelazione, ma anche una grande conferma, tanto che Ligabue, ha voluto duettare con lui a ‘Italia loves Romagna’ cantando insieme il brano ‘Piccola stella senza cielo’.