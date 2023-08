Ostriche e champagne: la degustazione di un misterioso cliente arabo a Bellaria

Bellaria, 11 agosto 2023 – Pranzo a porte chiuse, nel locale riservato solo per lui. A tavola ha voluto ostriche e champagne. E’ il pasto che si è concesso oggi al ristorante Bell’Aria, sul porto di Bellaria, un misterioso cliente arabo. A prenotare il tavolo per lui era stata ieri sera la sua segretaria.

Ha spiegato che lui, un emiro che vive a Dubai e si trova qui in Riviera per lavoro, voleva un posto tranquillo dove pranzare. La richiesta: massima discrezione, ostriche e champagne di prima qualità. Il locale oggi era a pranzo, in teoria, era chiuso. “Ma abbiamo aperto solo per lui…”, spiegano i titolari.

Il presunto emiro si è presentato poco prima di mezzogiorno nel ristorante, ha pranzato con una ventina di ostriche francesi, scampi annaffiati e un po’ di champagne, nonostante avesse ordinato due bottiglie magnum.

“E’ rimasto un’oretta, dicendo poche parole in inglese. Da quanto abbiamo capito, è alloggiato nel suo yacht ed è qui a Rimini per lavoro”.

Poche le notizie trapelate sul presunto emiro, se non che è figlio di una ricchissima famiglia e vive a Dubai, dove fa l’avvocato.