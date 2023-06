Premio Strega, i cinque finalisti al Teatro Galli di Rimini: ecco quando

Rimini, 12 giugno 2023 – I finalisti della settantasettesima edizione del prestigioso Premio Strega fanno tappa in città ospiti della Biblioteca Gambalunga. Appuntamento domani, martedì 13 giugno alle ore 21 al Teatro Galli.

Usciti da poche ore dalla selezione di Benevento saliranno sul palco, intervistati da Lorenza Ghinelli e Alice Bigli, Rosella Postorino con “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli), Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata” (Einaudi), Andrea Canobbio con “La traversata notturna” (La nave di Teseo), Romana Petri con “Rubare la notte” (Mondadori). Il quinto titolo in cinquina è “Come d’aria” di Ada D’Adamo, scrittrice scomparsa da pochi mesi che sarà rappresentata da Loretta Santini della casa editrice Elliot.

Questa riminese rappresenterà la quinta tappa italiana dello Strega Tour 2023, il percorso promozionale attivato nel 2014 dalla Fondazione Bellonci con lo scopo di promuovere la lettura raggiungendo il pubblico di tutti i territori italiani e che negli anni ha saputo creare una vera comunità di lettori attenti e interessati: ogni anno il Premio è ospite anche di un Istituto Italiano di Cultura all’estero e per il 2023 la sede scelta sarà Berlino. A pochi giorni dalla sedicesima edizione del festival Mare di libri e a due settimane dal ritorno di Biglietti agli amici, è un riconoscimento dell’importanza dei libri e della letteratura nell’offerta culturale della città, che ha conquistato per il secondo biennio consecutivo la qualifica di Città che legge ed è entrata nel vivo del suo percorso di candidatura a Capitale italiana per la cultura 2026. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso alla sala dalle ore 20.30. Al termine dell’iniziativa sarà presente un punto vendita dei libri con firmacopie degli autori.