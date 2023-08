Sofia Rollo vince Deejay on stage 2023, Cricca torna e infuoca la platea

Riccione, 26 agosto 2023 – La vincitrice del Deejay on stage 2023 è Sofia Rollo, 24 anni, talentuosa cantautrice leccese, ma residente a Milano. Con la sua canzone inedita, Da sola, ha conquistato la giuria, che sul palco di piazzale Roma, da inizio agosto a oggi, ha esaminato 35 giovani talenti, selezionati su 800 proposte giunte da tutta Italia.

Diplomatasi di recente in Canto jazz al Conservatorio, è stata colta di sorpresa dalla vittoria. La prima sera non ce l’aveva fatta, ma è stata poi ripescata. “Non mi aspettavo assolutamente di vincere, anche perché ho partecipato al contest per gioco _ racconta _. Dopo essermi iscritta stavo per prendere l’aereo da Milano a Lecce per andare in vacanza, quando mi hanno chiamato, dicendo che dovevo venire a Riccione e questo per me era già una conquista”. Il premio speciale è andato a Bels (all’anagrafe Martina Belelli), 19 anni, romana per il suo inedito Granate. Tra gli ospiti dell’ultima serata i Boomdabash, Tropico e l’acclamatissimo Giovanni Cricca, che alla scorsa edizione del Deejay on stage che lo ha visto in finale, deve la sua presenza per mesi ad Amici, trasmissione tv di Maria De Filippi. Il giovane cantautore ha infuocato la platea, trasformandola in un megacoro osannante. Breve comparsa sul palco anche per la fidanzata Isobel e il ballerino Aaron (Edpoardo Boari), anche lui reduce da Amici. “Mai come per questa edizione abbiamo ricevuto tanti grazie: dai turisti che affollavano la piazza di giorno e di notte, dai cantanti famosi e da quelli che sognano di diventarlo _ commenta Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay. Il più bello però è stato il ‘grazie’ dei riccionesi, che mai come quest’anno ci hanno fatto sentire parte della loro famiglia. Grazie a voi, di cuore!”. Progetto, organizzazione e realizzazione dell’evento, come sempre sono stati a cura di San Marino Performance con il patrocinio, contributo e supporto del Comune di Riccione.