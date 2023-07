The Kolors e gli altri: tutti i concerti all'Aquafan di Riccione

Riccione, 8 luglio 2023 – Tutto pronto all’Aquafan di Riccione per i pomeriggi in musica in compagnia di giovani artisti che sono entrati nel cuore dei giovani come Clara della fortunata serie tv Mare fuori, Alfa, il riccionese Random, Matteo Romano e Will che dopo Sanremo è diventato un idolo per i giovanissimi.

Il ricco programma vede anche un gruppo storico, esibirsi in piscina onde alle 14,30, i The Kolors che quest’estate hanno sfornato una Hit, “Italodisco” che è prima nelle classifiche italiane Airplay Ear One, e che conta mezzo milione di ascoltatori su Spotify.

Si parte martedì 11 luglio nel parco acquatico più famoso d’Europa, con il cantautore genovese Alfa, impegnato con una delle tappe del suo “Tra le nuvole tour”. Si proseguirà, poi, martedì 18 luglio con Clara Soccini, in arte Clara, cantante e attrice, entrata a far parte della fortunata serie televisiva “Mare Fuori”. Martedì 25 luglio spazio a Will, che ha conquistato il pubblico con la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Stupido”. Agosto inizia bene con la musica dei The Kolors, vincitori della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, e da allora lanciati nel mondo della musica senza mai perdere un colpo. Martedì 1 agosto, ad animare il pomeriggio dell’Aquafan saranno infatti Stash e i suoi The Kolors, la band presenterà i suoi migliori successi. Il gruppo napoletano ha venduto 150mila copie per " Out" collezionando tre dischi di platino e s'appresta a fare lo stesso con questa " Italodisco". Martedì 8 agosto si esibirà Shade, uno dei re del freestyle italiano e hitmaker, con 12 dischi di platino e 4 d’oro, che ha recentemente pubblicato il singolo “Lunatica”. Il Ferragosto 2023 sarà invece in compagnia del rapper riccionese Random, che ha ottenuto oltre 200 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Il MAXIBON Music Wave si concluderà martedì 22 agosto con il cantautore Matteo Romano, che in meno di tre anni ha ottenuto importanti riconoscimenti per il brano “Concedimi”, partecipando al Festival della canzone italiana e lanciando a maggio il successo “Tulipani blu”.