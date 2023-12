Il forno della Pescheria: "Da mezzo secolo svegliamo i riminesi col profumo del pane"

Il forno Pasini di Rimini compie mezzo secolo. Al forno della Vecchia pescheria è in programma oggi una grande festa, tra degustazioni, bollicine e ricordi per una delle attività più note della città. "Siamo nati nel 1973, prima ci trovavamo proprio a due passi dalla Vecchia pescheria _ racconta Claudia Pasini, che gestisce l’azienda con il fratello Luca _ Quando mio padre Luciano e mia madre Adriana hanno aperto, tutti pensavano fosse una pazzia. Era il tempo dell’austerity, dopo la crisi petrolifera".

Chi era Luciano?

"Un uomo che amava fare il fornaio. Ha iniziato a lavorare nei forni più importanti di Rimini a 14 anni. Voleva un forno tutto suo e ce l’ha fatta. Accanto a mamma e papà c’erano dei dipendenti, poi noi abbiamo iniziato a mettere lo zucchero sui maritozzi dall’età di 8 anni e non ce ne siamo più andati".

Quando vi siete trasferiti nella piazzetta delle poveracce?

"Alla fine degli anni Ottanta. Abbiamo avuto la fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto. In quegli anni sono nati tanti pub ispirati dove si mangiavano hamburger. Il pane è stato creato da mio padre, seguendo il racconto di amici e imprenditori. Da quel momento siamo diventati rifornitori dei locali con pane americano e tramezzino. Oggi usiamo ancora le ricette di papà per rifornire Rose’n’Crown e Nelson. Dal mondo degli hamburger a quello dei dolci, oggi offriamo tante novità come il pane a basso contenuto di carboidrati e indice glicemico, prodotti con alga spirulina, una gamma enorme di grissini".

In questi 50 anni che cosa avete imparato dal mercato?

"Che l’attesa ripaga sempre. Parliamo di quella della lievitazione degli impasti, utile per la salute. Non basta fare tutto in poco tempo, e siamo attenti allo spreco. Offriamo prodotti scontati a fine giornata e non lasciamo nulla di invenduto. Abbiamo imparato che bisogna essere al passo coi tempi, anche nelle creazioni".

Oggi il forno resterà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per festeggiare i 50 anni con degustazione di prodotti e novità.

Rita Celli