Riccione, il Tar annulla i risultati delle elezioni comunali del 2022: cosa succede ora

Riccione, 14 giugno 2023 – Il Tar ha annullato i risultati delle elezioni comunali del 2022 a Riccione, dopo la vittoria del centrosinistra.

La Lega, dopo il risultato del voto a Riccione e la vittoria di Daniela Angelini del centrosinistra al primo turno per 48 voti, aveva deciso di fare ricorso al Tar per presunte irregolarità. Nel ricorso veniva richiesto il riconteggio delle schede per una verifica dei risultati scritti nei verbali dei seggi.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha però già fatto sapere che non si dimetterà dal ruolo di primo cittadino. Anzi, il Comune sta già preparando il ricorso che presenterà al Consiglio di Stato.

Notizia in aggiornamento