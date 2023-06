Commissario a Riccione, chi è Rita Stentella

Riccione, 15 giugno 2023 - Le elezioni del 12 giugno 2022 - che avevano portato all'investitura di Daniela Angelini, candidata del centrosinistra - sono state annullate ieri dal Tar dell'Emilia-Romagna e ora la città romagnola viene commissariata.

Il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, con decreto arrivato nel pomeriggio, ha nominato il prefetto in pensione, Rita Stentella, commissario per la gestione provvisoria del Comune riccionese. L’arrivo in municipio potrebbe avvenire già domani, venerdì.

Lasciano il municipio, invece, la sindaca Daniela Angelini, la giunta e il consiglio comunale. La decisione del prefetto Padovano, dicevamo, arriva dopo la sentenza del Tar di Bologna che ha accolto il ricorso della Lega in merito alle irregolarità che hanno accompagnato le operazioni di scrutinio alle elezioni comunali di Riccione del 12 giugno 2022. Per i giudici della seconda sezione le irregolarità erano gravi e macroscopiche, tali da dovere considerare l’annullamento della stessa tornata elettorale. L’amministrazione comunale uscente ha annunciato la volontà di presentare ricorso al Consiglio di Stato convinta di poter ribaltare la sentenza di primo grado.

Cosa dice la legge

Pur in pendenza di ricorso al Consiglio di Stato, l'articolo 85 del Dpr numero 570 del 1960 prevede che "nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa la decisione predetta non venga sospesa o il consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione".

La sfida del 12 giugno 2022

Giusto un anno fa - era il 12 giugno - Daniela Angelini si era imposta al primo turno, sostenuta da una coalizione di centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, con il 50,29% dei consensi superando il candidato del centrodestra, Stefano Caldari. Vinta la sfida da Angelini la Lega - nei giorni successivi alla consultazione - aveva lamentato irregolarità e presentato ricorso al Tar che, ieri, ha annullato la tornata amministrativa.

Possibili nuove elezioni: quando?

In caso di conferma della pronuncia da parte del Consiglio di Stato, Riccione potrebbe tornare al voto nel giugno del 2024 in concomitanza con le Elezioni Europee.

La maggioranza: "Siamo parte lesa"

"L'amministrazione comunale guidata per un anno dalla sindaca Daniela Angelini e dalla sua giunta è vittima e parte lesa delle irregolarità che hanno portato il Tar ad annullare le elezioni del 12 giugno 2022 - scrivono in una nota i partiti della maggioranza - I riccionesi dodici mesi fa si erano recati alle urne e avevano espresso - con oltre duemila voti in più (2.074) rispetto al centrodestra - una volontà chiara e determinata, ovvero quella di essere governati da Daniela Angelini e dalla coalizione sostenuta da Partito democratico, 2030, Riccione col Cuore, Riccione Coraggiosa, Uniamo Riccione e Movimento 5 Stelle". Secondo i movimenti politici "l'annullamento delle elezioni costituisce un problema enorme per la città che si trova all'inizio di una stagione estiva e turistica che stenta a decollare e ha pienamente bisogno di continuità' e certezza amministrativa".