Dennis Callà senza limiti Il sogno è volare ai Mondiali

Rimini Wellness è ormai dietro l’angolo e Dennis Callà non vuole lasciare nulla di intentato per cercare di confermarsi ai vertici nell’amato body building, disciplina scoperta comunque da poco. "Sono sempre stato appassionato di fitness, ma in sala pesi sono entrato solo ai primi del 2022", rivela l’atleta milanese di origini ucraine, 27 anni a breve, che sempre nel 2022, alla sua prima gara, salì subito sul gradino più alto del podio. "Nella mia fascia, più un metro e 85, avevo vinto le qualifiche per le finali dei campionati italiani a Soresina e una volta in finale sono riuscito nuovamente a prevalere nella Nbfi", aggiunge Callà, che adesso mette a fuoco l’imminente impegno. "Mi metterò in viaggio nella notte del 31 maggio per essere a Rimini l’1, quando si terranno le qualifiche di questa gara che mette in palio il titolo nazionale e non solo: sì, perché sabato 3 giugno non gareggerò solo per diventare campione nazionale della sigla Anbb: no, un successo mi regalerebbe pure una ‘card’ per partecipare poi al mondiale che si terrà in ottobre a Milano. E questo è un ulteriore, grosso stimolo per me", è concentrato sull’obiettivo Dennis, che quando non è occupato con gli allenamenti è fitness influencer McFIT, la catena di palestre. A proposito: quanto dedica abitualmente ai pesi, alla cura del suo fisico? "Mi alleno 6 giorni a settimana e ogni seduta dura un paio d’ore – fa sapere il body builder –. C’è poi tutto un discorso legato al cibo, poiché agli allenamenti va abbinata una corretta alimentazione. E qui parliamo di 24 ore su 24". Ma uno strappo alla regola non se lo concede mai? Un gelato, una fetta di torta, un bignè…

"Solo dopo una gara", ammette Callà, che in giugno ha il menù bello fitto di impegni. "Sì, perché il 9 sarò impegnato in un’altra qualifica a Firenze, dove cercherò di staccare il biglietto per i mondiali che si terranno a Manchester, in Gran Bretagna, soltanto una settimana più tardi, dal 15 al 17. Mi piacerebbe proprio esserci", punta in alto Dennis, che prima di dedicarsi al body buiding aveva praticato per 9 anni karate, divenendo cintura nera. Sport di squadra niente, invece? "No, preferisco le discipline individuali", ribatte Callà, un metro e 90 per 85 kg di peso ("Potrebbero starci anche 5 kg in più", riflette Dennis).