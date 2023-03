La San Marino Academy si fa superare dal Piacenza

Niente da fare per l’Under 13 del Rimini davanti al pubblico amico contro il Parma (3-2). Ai giovani biancorossi non sono bastati i due gol realizzati da Cassano. Sul Titano ai biancazzurrini della San Marino Academy, contro il Piacenza, non è invece stato sufficiente impattare il gioco tecnico e la seconda frazione di gara grazie all’acuto di Tesei. Hanno poi ceduto 2-0 nel primo e terzo tempo. Matura così il risultato finale di 2-4. Rimini e San Marino Academy restano così appaiati a quota 10 in classifica.

Under 13 professionisti (21ª giornata): Rimini-Parma 2-3, Bologna-Imolese 4-1, Cesena-Bologna squadra B 4-1, Spal-Reggiana 4-1, Fiorenzuola-Modena 0-6, Modena squadra B-Sassuolo 2-3, San Marino Academy-Piacenza 2-4.

Classifica: Parma 49; Spal 45; Sassuolo 37; Bologna, Piacenza 36; Cesena 34; Modena 29; Reggiana 17; Rimini, Imolese, San Marino Academy 10; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 29; Modena squadra B 11.