Claudio Baglioni in concerto con quattro nuove date in Veneto, due in Polesine

Claudio Baglioni al pianoforte

Rovigo, 07 febbraio 2023 – Una notizia che nella Provincia di Rovigo e in Veneto è stata accolta con grande entusiasmo dai molti appassionati di Claudio Baglioni. Si tratta sicuramente di un’occasione unica. Si tratta del tour dei record ‘dodici note solo bis’ di Claudio Baglioni, che si concluderà con 155 concerti in 400 giorni, nei maggiori teatri lirici e di tradizione italiana. Dopo il grande successo della prima parte, le 71 date che hanno composto ‘dodici note solo’, ecco ora gli appuntamenti di ‘dodici note solo bis’ che vedono nuovamente protagonista Claudio Baglioni con voce, pianoforte e altri strumenti.

Il cantautore si esibirà con le composizioni più note del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del ‘Premio Tenco 2022’.

A grande richiesta, inoltre, il tour si arricchisce di altre sei date, tra queste quattro saranno nel Veneto tutte nel mese di marzo. Nel dettaglio dei nuovi concerti il 17 febbraio a Imola (Bologna) teatro Stignani, 25 febbraio a Biella teatro Sociale Villani, 8 marzo ad Adria (Rovigo) teatro comunale, 9 marzo a Rovigo teatro Sociale, 10 marzo a Belluno teatro Comunale e 11 marzo a Conegliano (Treviso) teatro Accademia.

In totale saranno ventisei i concerti in molti teatri italiani in cui si esibirà Claudio Baglioni, iniziando stasera 07 febbraio a Sulmona (Aquila) al teatro Maria Caniglia per finire il 12 marzo a Bolzano al teatro comunale. L’attenzione ora sarà per l’acquisto dei biglietti delle nuove date, che saranno disponibili in prevendita dalle 10 di mercoledì 8 febbraio.