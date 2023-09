Badia Polesine: si rinnova l’appuntamento con la Run with Zhermack

Badia Polesine (Rovigo), 15 settembre 2023 – Un pomeriggio di sport, solidarietà ed inclusione. Tutto pronto la sesta edizione dell’appuntamento divenuto consolidato denominato Run with Zhermack, manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti che si terrà per sabato 16 settembre. La partenza è prevista alle 16 dalla sede di Zhermack S.p.A. in via Bovazecchino a Badia Polesine. Organizzata in collaborazione con il gruppo podistico Avis Aido locale e con lo sponsor tecnico Finish Line, Run With Zhermack è una festa e un momento di aggregazione sociale per tutti, runner, podisti, bambini, anziani, disabili, mamme con bambini piccoli e amici a quattro zampe. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Badia Polesine e della Pro Loco.

L’evento

Un evento che vedrà anche il coinvolgimento de La Volanda, associazione che si impegna quotidianamente per l'inclusione sociale dei diversamente abili e il sostegno delle fragilità. Oltre ai due consueti percorsi da 5 e 12 km, ed al terzo percorso da 2 km senza barriere architettoniche inaugurato lo scorso anno, la novità di questa edizione sarà il nostro forte impegno nella riduzione del consumo di plastica. “Coerentemente con il nostro credo – dichiara il general manager di Zhermack, Paolo Ambrosini - abbiamo organizzato la manifestazione in ottica inclusiva, per creare un momento di festa ed aggregazione sociale. Il ricavato dell’evento, sarò devoluto in beneficenza ad alcune realtà locali al fine di supportarle in progetti in ambito sociale. La novità di quest’anno – prosegue Ambrosini - è il nostro impegno nella sostenibilità ambientale della manifestazione. Abbiamo eliminato la plastica di piatti, bicchieri e posate dai punti ristoro e collaborato con Plastic Free, un’organizzazione di volontariato che si pone come obiettivo la sensibilizzazione della società per un mondo senza plastica. I loro volontari saranno presenti durante la manifestazione divulgando alcune buone pratiche sulla raccolta differenziata anche attraverso divertenti quiz”.