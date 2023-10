Rovigo, è Daniele Massaro a dare “Il calcio per la speranza”: tutto pronto per la partita benefica con le glorie rossonere e polesane

Rovigo, 8 ottobre 2023 - Sarà il campione Daniele Massaro a tenere a battesimo la prima edizione de “Il calcio per la speranza” la partita di beneficenza organizzata dalla Fondazione Carobbi-Ceregatti e dal Milan Club Rovigo Rossonera in favore della Città della Speranza di Padova che si terrà sabato 14 ottobre allo stadio Gabrielli di Rovigo con calcio d’inizio alle 17. Sarà un momento di grande sport ma, soprattutto di grande cuore per tutti i polesani che verranno ad assistere a quest’evento sportivo solidale. A tal fine, gli organizzatori hanno voluto ringraziare il direttore generale del Rovigo Calcio, Andrea Bimbatti, il gruppo del Rovigo Calcio e l'assessore allo sport del Comune di Rovigo, Mattia Milan.

I successi sportivi di Massaro

Quello di Massaro è un nome che non solo i milanisti di vecchia data ma gli sportivi in generale ricordano ancora oggi. Il giocatore ha infatti un palmares di tutto rispetto, si ricorda la sua lunga presenza nel Milan dell'era Berlusconi che in quegli anni ha vinto praticamente tutto. Sul versante Nazionale va ricordato che è riuscito ad aggiudicarsi tutti e tre i gradini del podio. Nel 1982 è stato convocato dal ct Enzo Bearzot ai Mondiali di Spagna e assiste, seppur dalla panchina, alla vittoria dell'Italia contro la Germania Ovest. Due anni più tardi con l'Under 21 agli Europei si aggiudica invece il terzo posto mentre nel 1994 si deve a lui il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali giocati in America con un gol provvidenziale contro il Messico. Purtroppo l'Italia si deve arrendere in finale al Brasile, con l'inesorabile lotteria dei rigori. A Rovigo Massaro festeggerà non solo la sua grande carriera calcistica, ma ritroverà anche vecchi amici e compagni di squadra. Poco prima della partita di beneficenza, infatti, sarà reinaugurata la sede del Milan club che si trova al bar Pedavena in piazza Vittorio Emanuele II. La sede è intitolata al giocatore dato che fu lui a battezzarla quasi 30 anni fa.

L’amicizia tra Carobbi e Massaro

Inoltre, Stefano Carobbi dell'associazione Carobbi-Ceregatti è stato compagno di squadra negli anni della Fiorentina fino al 1986 oltre che nel Milan dal 1989 al 1991 e sarà, quindi, un bel momento per rievocare il passato e perdersi nel mare dei ricordi prima del fischio di inizio della partita vera e propria che vedrà scendere in campo vecchie glorie e volti noti del Polesine. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per la Città della Speranza di Padova, la Fondazione che dal 1994 fa ricerca per curare le malattie infantili.