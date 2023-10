Rovigo, tutto pronto per la Fiera d'ottobre dei 540 anni: quattro giorni con 250 bancarelle, il mercatino dei piccoli e il nuovo luna park al Censer

Rovigo, 17 ottobre 2023 - Saranno circa 250 le bancarelle che dal 21 al 24 ottobre, animeranno il centro cittadino, con la 540esima edizione della Fiera d'ottobre. Una tradizione che, di anno in anno, si rinnova e che rappresenta il momento clou dell'ottobre Rodigino. La città è pronta ad accogliere questa quattro giorni di divertimento, svago, shopping, aggregazione, in grado di attirare visitatori da ogni parte. Intanto, verrà inaugurato domani 17 ottobre il luna park nell'area antistante il Censer, per la gioia di grandi e piccini.

Cosa trovare alla Fiera d’ottobre

Entrando nel dettaglio, le bancarelle saranno circa 250, ci sarà l'area food, lungo il tratto di Corso del Popolo davanti all'ex Gasparetto, in piazza XX Settembre, in piazza Repubblica e in piazza Tien A Men; le associazioni del volontariato saranno dislocate tra piazza Repubblica e via Grimani, il resto delle bancarelle come di consueto nelle piazze e nelle vide del centro. E ovviamente, non mancherà il ‘mercatino dei piccoli’, davanti alla Gran Guardia durante il marti franco. Inoltre, ci sarà la mostra espositiva di auto. Infine, grande novità di questa edizione, si sta lavorando al percorso del trenino che collegherà il luna park alla fiera. Per quanto riguarda la sicurezza, restano i varchi di accesso in via Trento, piazza Repubblica, piazza Merlin, piazza Tien A Men, Largo Libertà, via Silvestri e via Angeli, controllati dalla polizia in coordinamento con le varie forze dell'ordine. Ci saranno postazioni per il soccorso con due ambulanze e il servizio antincendio.

L’assessora Businaro: “Un appuntamento storico per la città”

L'assessora al commercio e polizia locale, Giorgia Businaro, nel merito dell’edizione 2023 della Fiera d’ottobre, ricorda come: “Sono 540 anni di tradizione – ha detto -, quest'anno non mancheranno le novità, fra queste un ampio spazio dedicato al mondo del volontariato e dell'associazionismo, grazie alla collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato, che ha curato la parte di promozione e la raccolta delle adesioni. Ma altre saranno le novità certi che, come sempre, sarà un momento bello con tantissime persone provenienti anche da fuori provincia. Un ringraziamento – conclude l’assessora – a tutti gli uffici coinvolti, alla Polizia locale e alle forze dell'ordine che garantiranno che tutto si volga al meglio e a Giancarlo Gulmini che ha realizzato il manifesto della fiera”.