Rovigo: tutto pronto per la Fancy Women Bike Ride, la pedalata colorata per i diritti delle donne

Rovigo, 13 settembre 2023 – Tutte in sella alla bici domenica per le vie del centro rodigino, per chiedere visibilità nelle strade e nella vita. L’evento è organizzato da un gruppo di donne, si chiama “Rovigo Fancy Women Bike Ride” e sono coinvolte diverse realtà associative: Fiab Amici della bici Rovigo, Uisp comitato di Rovigo, Arci Solidarietà, Lilt, Andos, Caritas diocesi Adria-Rovigo, Croce rossa italiana comitato di Rovigo, la commissione Pari opportunità della provincia e del Comune e il Centro antiviolenza. Saranno ospiti le associazioni Viva Vittoria Rovigo e l’associazione di calcio giovanile femminile Rovigo Women.

In bici per rendere visibili le donne

Si tratta di una breve pedalata nelle vie del centro di Rovigo (il percorso è di 6 chilometri) che verrà percorso lentamente con partenza alle 17, domenica 17 settembre, da piazza Vittorio Emanuele II. Non è una gara ma una occasione per rendere le donne visibili e le motivazioni sottese al movimento. La partecipazione è libera, gratuita e senza registrazione. Le regole sono vestirsi in modo colorato e fantasioso, anche esagerato, decorare la propria bicicletta, posare davanti ai fotografi e salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata.

Cos’è la Fancy Women Bike Ride

Si presenta come evento sociale e divertente che vuole essere occasione per le donne di chiedere visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La richiesta di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile è il punto chiave del movimento che intende promuovere la bicicletta quale formidabile mezzo di trasporto. Più donne vanno in bici, più donne saranno incoraggiate a farlo. Tra le motivazioni della Fwbranche il richiamo e la sensibilizzazione verso diritti quali la non violenza, l’autonomia e l’affrancamento di genere.

Le origini

Nata a Izmir in Turchia nel 2013 da un gruppo di amiche, la Fancy Women Bike Ride ha contagiato in pochi anni 200 città solamente attraverso il passaparola di donne che hanno deciso di portare il movimento nella propria città. Le ideatrici Sema Gur e Pinar Pinzuti sono state premiate dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2022 in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta per l’obiettivo dell’iniziativa di rendere l’uso della bicicletta accessibile a tutte. L'iniziativa è stata inoltre riconosciuta e premiata dal ministero dell'Ambiente tedesco come buona pratica per la "Parità di genere nella mobilità". Da Washington a Baku, passando per Amsterdam, Berlino, Parigi, Edimburgo, Istanbul e anche a Rovigo, il 17 settembre la Fancy Women Bike Ride porterà migliaia di donne in strada per pedalare assieme su un percorso breve e alla portata di tutte.