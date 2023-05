Rovigoracconta compie 10 anni: il programma in anteprima

Rovigo, 5 maggio 2023 - Dopo l’annuncio del mese scorso, in cui si sono svelate le date della prossima edizione di Rovigoracconta, è giunto il momento di raccontare tutti gli ospiti, gli eventi e le sorprese che riempiranno le piazze della città venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno. La presentazione del Festival arancione, ideato dall’Associazione Liquirizia, come ogni anno, sarà un vero e proprio evento nell’evento, richiamando l’attenzione e l’entusiasmo di autorità, appassionati e curiosi di conoscere il calendario delle presentazioni e i nomi di tutti i protagonisti della nona edizione.

Il programma

L’appuntamento è mercoledì 10 maggio, alle 18, nella sala della Gran Guardia in piazza Vittorio Emanuele II ed è aperto a tutta la città. Il tema dell'edizione di Rovigoracconta 2023 è Fai la differenza, una riflessione sul vivere in modo più consapevole, sui gesti che possiamo compiere per fare la differenza ogni giorno nella nostra vita cambiando la piccola porzione di mondo che abbiamo intorno, in un viaggio che attraversa le persone, l'ambiente, gli oggetti e le emozioni.

Quest’anno, inoltre, il Festival compie 10 anni (è la nona edizione perché nel 2021 si è dovuto fermare come tutti i grandi eventi nel mondo). Sarà un’edizione speciale piena di sorprese anche per celebrare questo importante traguardo, raggiunto con l’impegno dell’associazione Liquirizia, degli enti, delle istituzioni e degli sponsor a supporto e dei tantissimi giovani volontari che ogni anno con la loro passione permettono lo svolgimento di Rovigoracconta.

All’evento di presentazione saranno presenti Sara Bacchiega e Mattia Signorini, ideatori e fondatori di Rovigoracconta, e tutti coloro che hanno creduto nel Festival: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Regione del Veneto, Camera di Commercio Venezia – Rovigo, Comune di Rovigo, Fondazione Rovigo Cultura, Asm Set, Ecoambiente, Polaris, Cur, Università di Ferrara e di Padova, Interporto e Accademia dei Concordi, oltre a tutti gli altri sponsor che hanno deciso di sostenere la vitalità della cultura nel centro città.

Il festival Rovigoracconta 2023, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, porterà nel cuore della città di Rovigo grandi appuntamenti con scrittori, saggisti, intellettuali e artisti oltre a eventi speciali pensati per i bambini e le loro famiglie. La città per un weekend si trasformerà in una meravigliosa meta, con tre giornate ricche di eventi che saranno organizzati nei luoghi più suggestivi del centro storico. Rovigoracconta non è solo il Festival culturale più grande del Veneto e tra i più importanti d'Italia: rappresenta un momento di magica vitalità per tutta la città. Per questo il Festival arancione aspetta tutti per condividere in anteprima le novità di questa nuova edizione.