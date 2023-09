Inaugurata la bretella che collega Sarzano a Villadose: via i mezzi pesanti dal centro

Rovigo, 27 settembre 2023 – Un intervento atteso da tempo per i Comuni di Rovigo e Villadose, che ora è divenuto una realtà concreta. Nella mattinata di mercoledì 27 settembre si è tenuto il taglio del nastro ufficiale della nuova bretella che collega direttamente il sistema di discariche Taglietto 1 alla strada regionale 443. L’opera, che ha un tracciato di 1.240 metri, collega, dunque, la Strada Regionale 443 con via Serafino Zennaro nel Comune di Villadose, con la finalità di togliere dal centro il traffico dei mezzi pesanti in transito verso l’impianto Tmb di Sarzano e le discariche di Taglietto.

Una cerimonia a cui erano presenti la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e l’assessore regionale Cristiano Corazzari, la consigliere regionale Laura Cestari, i sindaci dei Comuni di Villadose e Rovigo, Pierpaolo Barison e Edoardo Gaffeo, del Presidente della Provincia Enrico Ferrarese e dei vertici di Ecoambiente, consiglio di Bacino ed Ecovie.

Corazzari: “Un’importante investimento per il futuro”

L’opera si è resa necessaria per assicurare una più scorrevole percorrenza stradale degli automezzi pesanti che quotidianamente conferiscono i rifiuti per essere trattati nell’impianto Tmb (Trattamento biologico meccanico) di Sarzano (Rovigo) o per essere direttamente collocati nella discarica di Taglietto 1 a Villadose (Rovigo). Tutto questo per evitare ai camion di attraversare il centro del Comune di Villadose, con evidenti ricadute a beneficio dell’ambiente, della viabilità e della sicurezza dei cittadini di questo comune e più complessivamente, anche di quelli del Comune di San Martino di Venezze e di Rovigo. Inoltre, il tratto stradale risulta essere funzionale ai programmi di futuro sviluppo impiantistico del sito aziendale di Sarzano. “L’inaugurazione della bretella – ha spiegato l’assessore regionale Cristiano Corazzari – rappresenta un’importate investimento per questo territorio che consentirà una scorrevole percorrenza stradale degli automezzi pesanti. Nel merito, la Regione Veneto ha contribuito a questo importante progetto necessario al potenziamento del territorio”.

“Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione di questa nuova infrastruttura, particolarmente strategica per la zona, e a quanti hanno sopportato gli ordinari disagi legati ad un cantiere di queste dimensioni – ha concluso l’Assessore –. Si tratta di una zona che ha fame di grandi opere. Alcuni interventi, come la bretella di Villadose, possono contribuire al potenziamento del territorio, dando una svolta alle dinamiche di crescita e sviluppo della nostra Regione”.

La scheda della nuova bretella

Il nuovo tratto stradale è stato consegnato al Comune di Villadose l’8 agosto scorso. L’opera è costata 1.650.000 euro ed è stata finanziata per il 75% con fondi di bilancio di Ecoambiente pari a 1.200.000 euro e per il restante 25% pari a 450.000 euro, con fondi della società regionale Veneto Strade Spa. La consegna dei lavori per la costruzione dell’opera, affidata all’impresa Ecovie Srl di Albignasego (Padova), è avvenuta in data 25 ottobre 2022 e il termine dei lavori, comprensiva dei giorni di sospensione dovute al maltempo dei mesi scorsi, è avvenuta in data 29 giugno di quest’anno.

De Berti: “L’accesso alla discarica non avverrà più dal centro di Villadose”

“Questa mattina abbiamo inaugurato un’infrastruttura di 1,2 chilometri che apporta un valore aggiunto importantissimo a questo territorio. Grazie, infatti, a questa nuova bretella, per la cui costruzione la Regione ha erogato un finanziamento pari a quasi il 25 per cento del valore dell’opera, l’accesso alla discarica – che vedeva transitare una media di 40 camion al giorno – non avverrà più dal centro di Villadose, andando così a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, che oggi ha partecipato al taglio del nastro della nuova bretella stradale di Villadose (Rovigo). Era presente anche l’Assessore al Territorio Cristiano Corazzari.

“La Regione ha contribuito, mediante la società Veneto Strade, con risorse pari a 450.000 euro al finanziamento dell’opera, costata 1.650.000 euro – ha precisato la Vicepresidente De Berti –. La costruzione della nuova bretella porterà benefici non solo dal punto di vista dell’ambiente ma anche della viabilità e della sicurezza degli abitanti della zona”.