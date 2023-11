Pedone ucciso da un’auto a Porto Viro: il 38enne è morto sul colpo

Porto Viro, 09 novembre 2023 – Una nuova vittima della strada. Il fatto tragico è avvenuto verso le 19 circa di mercoledì 8 novembre nel territorio comunale di Porto Viro (Rovigo) in località Porto Levante.

I carabinieri sulla scena dell'incidente di Porto Viro (Rovigo)

Nel dettaglio di una prima ricostruzione dell’incidente, tutto in fase di accertamento, lungo la via Cristoforo Colombo un’auto Fiat500, guidata da un 55enne di Porto Viro che stava tornando dal lavoro, ha investito un uomo 38enne di origini rumene.

Il conducente dell’auto si è fermato accortosi dell’impatto violento, chiamando i soccorsi. Sul posto il personale sanitario del Suem118 ha provato con diversi tentativi di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla di fare se non accertare il decesso del 38enne.

Sulle cause ipotizzabili, quelle della scarsa visibilità in quel tratto di strada. In loco, oltre al personale sanitario, i carabinieri della stazione di Rosolina per i rilievi e un ulteriore pattuglia della compagnia di Adria, che si è adoperata per il controllo della viabilità su quel tratto di strada. Cause in corso di accertamento.