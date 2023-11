Scontro frontale a Quarto D'Altino (Venezia): un morto e un ferito grave

Venezia, 9 novembre 2023 – Scontro frontale tra due auto nel Veneziano: un morto e un ferito grave. È l’ultima tragedia sulle strade accaduta ieri sera a Trepalade, località di Quarto D'Altino. Due auto sono entrate in collisione per motivi ancora da accertare: forse un malore o un sorpasso azzardato. Estratto senza vita il corpo del 59enne alla guida di una Ford Focus: morto sul colpo. Ferito l’automobilista 38enne della Cupra: è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

La Ford Focus coinvolta nell'incidente mortale di Quarto

La vittima: stava rientrando dal lavoro

Il 59enne di Quarto D'Altino stava rientrando dal lavoro a bordo dell’auto aziendale, la Ford Focus. I familiari, che non lo vedevano arrivare come tutte le sere, si sono precipitati sul posto e lo hanno trovato senza vita a poca distanza da casa.

I vigili del fuoco, arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi e lo hanno estratto dall’abitacolo. Le condizioni sono apparse subito disperatamente chiare, il medico del Suem non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Ferito un 38enne

L'altro automobilista – un 38enne anche lui di Quarto, alla guida di una Cupra – è stato trasferito d’urgenza in ospedale. L’uomo è rimasto seriamente ferito durante la collisione dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Secondo i primi accertamenti, la Ford Focus avrebbe invaso la carreggiata opposta mentre arrivava la Cupra: forse un malore o un sorpasso azzardato? Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica del tragico incidente.