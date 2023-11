Incidente autobus Mestre, nuova perizia sul cuore dell’autista. La svolta: quelle visite sospette al pronto soccorso

Venezia, 7 novembre 2023 – Nuova perizia medica sul cuore di Alberto Rizzotto, l’autista dell’autobus della strage di Mestre, morto lo scorso 3 ottobre insieme ad altri 20 passeggeri. L’esame dovrà accertare se durante la prima autopsia – che aveva escluso l’ipotesi di un malore – siano sfuggiti eventuali segnali sospetti sul cuore. E questo perché durante le indagini sarebbe emerso che, nelle settimane precedenti all'incidente, il 40enne si sarebbe presentato diverse volte al pronto soccorso lamentando problemi al cuore.

La pm di Venezia Laura Cameli vuole vederci chiaro e ha quindi affidato una nuova perizia medica sul cuore di Rizzotto. Lo si apprende dai legali dei tre indagati – l'ad della compagnia di trasporto del bus ‘La Linea’ Massimo Fiorese e i due funzionari del Comune lagunare Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro – che nell'udienza di ieri hanno comunicato i propri consulenti che parteciperanno al riesame clinico sul cuore dell’autista.

Durante la prima autopsia, infatti, erano presenti solo il medico legale incaricato dalla procura e il perito della famiglia Rizzotto, visto che in quel momento non c’erano indagati. “Si tratta di permettere a tutte le parti – dice Paola Bosio, legale di uno degli indagati – di partecipare ad una fase fondamentale in ambito peritale. Non ci aspettiamo grandi risultati, ma apprezziamo il fatto che con questo atto la Procura ci permetta di sopperire a quanto non era stato possibile fare prima”.

La procura ha affidato l'incarico a Cristina Basso, una vera luminare nel campo delle ‘morti invisibili’: è stata lei a risolvere il caso sportivo di Piermario Morosini, il calciatore del Livorno morto sul campo di Pescara nel 2012.

L’esame inizierà l'esame il 28 novembre: dopo la nuova autopsia, dovrà depositare la relazione entro il 10 gennaio 2024.

Sono in corso, nel frattempo, le altre perizie tecniche. Quella sul cavalcavia Vempa e sul tratto di guardrail coinvolto nell’incidente è prevista per giovedì 9 novembre con sopralluogo in loco, l’altra sul telefono dell'autista e sulla cosiddetta scatola nera del mezzo, ovvero le riprese delle tre telecamere di bordo del mezzo. Si attende, invece, l'incarico per le perizie sull'autobus messo sotto sequestro dopo l'incidente.