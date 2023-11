Rovigo, tragedia nel cantiere sul ponte Sardagnola: operaio di 66 anni si sente male e muore

Rovigo, 8 novembre 2023 – Non c’è stato nulla fare per un operaio 66enne di origine rumene, che stava lavorando nel cantiere sul ponte Sardagnola, sul Fissero-Tartaro-Canal Bianco a Villa Bartolomea (Verona). Un territorio di confine tra la provincia di Verona e quella di Rovigo.

Cosa è successo

Non è ancora chiaro cosa possa essere successo, infatti, la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Castagnaro, giunti sul luogo dell’incidente, ma sembra che l'uomo sia stato vittima di un malore. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem118, che nulla hanno potuto se non accertare il decesso dell’operaio. Nel luogo della tragedia anche gli ispettori dello Spisal. Il mese scorso è iniziato un intervento di ristrutturazione, che durerà 5 mesi, della struttura che collega la frazione di San Pietro in Polesine, nel comune di Castelnuovo Bariano in provincia di Rovigo.