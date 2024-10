Incidente a Rosolina: Porsche si schianta contro un albero. Gravissimo un giovane

Rosolina (Rovigo), 03 ottobre 2024 – Una paurosa uscita di strada, auto distrutta, poi il soccorso e il trasporto in elicottero del conducente. Sono ore di ansia per conoscere le condizioni del giovane conducente coinvolto nell’incidente avvenuto oggi prima di mezzogiorno a Rosolina. Sul posto, tra Rosolina mare e la Strada Statale 319-Romea, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe letteralmente volata fuoristrada autonomamente, probabilmente per la strada resa bagnata dalla pioggia battente, andando ad impattare violentemente contro un albero di grande fusto. La pianta, che ha tagliato completamente a metà tutto il cofano motore della Porsche, ne ha infranto anche il vetro e divelto gli pneumatici anteriori.

Gravissime le condizioni del conducente. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Chioggia e Adria, hanno messo in sicurezza la Porsche 718 Boxster ed estratto il ragazzo alla guida, rimasto incastrato dalle lamiere contorte dallo scontro. E’ stato poi preso subito in cura dal personale sanitario del Suem 118, il quale ha provveduto a stabilizzarlo. E’ stato infine trasferito d’urgenza in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale di Padova. La prognosi è al momento riservata.

Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.