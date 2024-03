Notaia accusata di falso, assolta definitivamente

Rovigo, 10 marzo 2024 – Una lunga vicenda giudiziaria che giunge al termine. Nella mattinata di giovedì 7 marzo in Corte d'Appello a Venezia si è definitivamente conclusa, a sette anni dai fatti, una vicenda giuridica complessa e sofferta, con l'assoluzione perché ‘il fatto non sussiste’ e revoca delle statuizioni civili, anche rispetto all'unico capo d'imputazione (per falso in atto) che era rimasto in piedi a carico del notaio Giovanna Morena di Rovigo.

Gli avvocati Guido Magnisi, Giulia Chiara e Gambini Scota, che hanno assistito il notaio in entrambi i gradi di giudizio, esprimono: “Grande soddisfazione per il felice esito, certi che il Notaio Morena continuerà a lavorare con il massimo impegno e la massima lena, come ha sempre fatto. Le motivazioni si sapranno tra 60 giorni, ma intanto il riscatto totale del notaio le rende finalmente giustizia dal punto di vista professionale e umano”.

Già nel processo di primo grado Morena era stata condannata solo per una parte di un capo di imputazione, relativo all'assenza da un'asta immobiliare per la giornata del 13 gennaio 2017, mentre era stata assolta per altri episodi.