Occhiobello, aperta la nuova lotteria della Vittoriosa: finanzia gli investimenti al campo di via Stazione

Occhiobello (Rovigo), 6 dicembre 2023 – Un obbiettivo concreto per la nuova lotteria de La Vittoriosa. È stato presentato nella sede di via dei Pini il nuovo appuntamento con l’estrazione a premi organizzata per sostenere progetti concreti della società nero verde. Il tutto sempre supportato da diversi sponsor locali e non solo, con l’ausilio di uno staff fatto dai genitori e volontari che permettono il sostegno a 260 tesserati per le squadre del settore giovanile, a cui si aggiungono le ragazze per il calcio femminile.

Nel dettaglio della lotteria, è partita in questi giorni la vendita dei biglietti con estrazione finale prevista per il 6 gennaio, festa dell’epifania. Alla presentazione erano presenti il presidente de La Vittoriosa, Paolo Pezzini, affiancato da alcuni degli sponsor che hanno messo in palio i premi della lotteria, Sandro Bononi ‘Evomatic’ e Monica Dalla Torre Dalcom.

Gli investimenti: un defibrillatore, torri faro e la sistemazione della tribuna

Con i ricavi della lotteria La Vittoriosa punta a realizzare due investimenti. Il primo è quello della sostituzione ed installazione di un nuovo defibrillatore nell’impianto di via Stazione a Santa Maria Maddalena. Nello stesso, inoltre, è stato concesso un finanziamento della Regione Veneto pari al 50% dei lavori previsti complessivi di 63mila euro: si tratta della posa di quattro torri faro con luci a led, a questo si aggiunge la sistemazione delle tribune con posa di nuovi seggiolini e sistemazione della tettoia. “Si ringrazia la Regione Veneto – spiega Paolo Pezzini - nella figura dell’assessore Cristiano Corazzari per questo contributo, che ci permettere di rinnovare una delle strutture dove ci alleniamo e giochiamo”

Si possono vincere 60 premi

I primi cinque premi della lotteria prevedono al primo un telefono cellulare Iphone14 (Evomatic), poi un trolley da viaggio Samsonite (Dalcom), borsa Cafè Noir (Calzature e borse Vanna), un buono da 100 euro (Tecnoelettra) e trattamento viso anti-age (Le Fate). In totale sono 60 premi per un importo valore pari a 4mila euro. Il presidente Paolo Pezzini ha indicato l’obbiettivo finale della lotteria di quest’anno: “Siamo arrivati al quinto anno e sempre con precisi progetti. Si vuole arrivare, infatti, a raccogliere con la vendita dei biglietti un contributo per i due interventi preventivati”.

Gli obbiettivi futuri

La società La Vittoriosa ha saputo negli anni continuare nel suo percorso di crescita e coinvolgimento di famiglie e giovani. A tal proposito in conclusione il presidente Paolo Pezzini ha aggiunto come “questa lotteria sia un altro importante tassello per la nostra società, che pone un primo importante obbiettivo come quello della sistemazione della tribuna del campo di via Stazione. Il tutto nell’ambito di una pianificazione più ampia a lungo termine finalizzata alla ristrutturazione dell’area sportiva, per la quale abbiamo formalizzato con la parrocchia un contratto di locazione di 15anni per la sua gestione. Nel corso di questo periodo si vuole intervenire nelle strutture. L’obbiettivo è sempre quello di crescere. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che ci sostengono permettendoci questi investimenti per i nostri giovani”.