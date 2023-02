Rovigo spaccio di droga e furti, controlli nel polesano: due arrestati

I carabinieri la merce recuperata a Porto Viro

Rovigo, 22 febbraio 2023 - Si tratta di quanto riscontro dai carabinieri del comando provinciale di Rovigo nel corso della giornata di martedì 21 febbraio. Nell’ambito del servizio, oltre alle normali pattuglie di vigilanza quotidiana sul territorio, sono state impegnate ulteriori dieci veicoli e ventuno carabinieri delle compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa. A conclusione delle attività sono stati eseguiti due carcerazioni.

Nel dettaglio un provvedimento detentivo emesso dalla Corte di Appello di Venezia, a carico di un 20enne. Il giovane è stato condannato a scontare un residuo pena di undici mesi e tre giorni di reclusione per violenza privata, rapina ed estorsione, commessi a Rovigo nel luglio 2018.

Un secondo ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Rovigo, a carico di un 40enne, condannato a scontare tre anni, undici mesi e quattro giorni di reclusione, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nel Comune di Bosaro (Rovigo) nel febbraio 2022.

Oltre a questi, sono state denunciate in stato di libertà quattro persone. Si tratta di un 58enne ed un 35enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 21enne straniero per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale ed un 31enne per furto aggravato, in un esercizio commerciale di Porto Viro (Rovigo), con recupero della refurtiva pari a circa 2mila euro.

Tre giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, sequestrate singole dosi di sostanze del tipo hashish e marijuana. I militari hanno provveduto anche a controllare 14 esercizi pubblici, verificate le posizioni di 13 persone sottoposte ad obblighi/restrizioni alla libertà personale, eseguiti numerosi posti di controllo, che hanno portato alla complessiva verifica di oltre 60 veicoli e all’identificazione di circa 100 persone con otto sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.