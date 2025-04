Antibiotici, da usare solo se lo dice il medico: ecco perché

Modena, 22 aprile 2025 – Sempre più attenzione e consapevolezza. È quella sul fenomeno dell’antimicrobico-resistenza, che in provincia di Modena sta registrando miglioramenti in termini di numeri e prescrizioni. Gli indicatori monitorati dalla Regione pubblicati recentemente posizionano l’Azienda Usl di Modena tra le prime a raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare, i risultati più importanti sono quelli relativi alla prescrizione di antibiotici in ambito territoriale ogni mille abitanti, anche in riferimento alla popolazione pediatrica e gli over 75.

Particolare attenzione è rivolta proprio ai bambini, soggetti a patologie infettive acute specie respiratorie, specialmente i bimbi più piccoli che frequentano le comunità infantili. La maggior parte di queste infezioni sono virali, pertanto non richiedono terapia antibiotica, ma solo quella sintomatica, buona idratazione e riposo.

Rispetto all’anno precedente, nel 2024 in provincia di Modena è stata ridotta la prescrizione complessiva degli antibiotici per tutta la popolazione, passando da 13,55 dosi giornaliere ogni mille abitanti a 13,06. Per la popolazione pediatrica si è assistito a un calo delle prescrizioni (da 937 a 872 ogni mille bambini). Anche il dato qualitativo degli antibiotici prescritti è in miglioramento, con una diminuzione delle prescrizioni di molecole a più ampio spettro, soprattutto nella popolazione over 75 anni. Si tratta di valori tutti in netto miglioramento, segno dell’importanza del lavoro di sensibilizzazione e formazione svolto dall’Ausl di Modena in questi ultimi anni.

L’Ausl di Modena lavora attivamente sul tema dell’antibiotico-resistenza, in particolare con un percorso costante di confronto che coinvolge medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per promuovere una riduzione delle prescrizioni di antimicrobici in provincia.

Il progetto prevede, tra le altre cose, eventi di formazione rivolto a tutti i medici prescrittori su linee guida sulla diagnosi e trattamento delle infezioni più frequenti sul territorio. Particolarmente importante la costituzione di una rete di medici di medicina generale e pediatri sensibili al tema, in stretta collaborazione con la Farmaceutica e gli infettivologi, che si occupano di organizzare incontri e attività di sensibilizzazione tra gli stessi professionisti sanitari e verso la cittadinanza.

“L’antibiotico-resistenza è un problema impellente, che deve essere affrontato su più fronti – spiega Stefano Zona, infettivologo e Coordinatore del nucleo operativo ‘Uso razionale degli antibiotici’ dell’Azienda USL di Modena –. L’impegno di tutti i professionisti della nostra provincia, come medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, farmacisti e specialisti infettivologi, sta iniziando a dare alcuni frutti: si è imboccata la giusta strada nella riduzione dell’uso degli antibiotici e, quando devono essere prescritti, si è iniziato a scegliere in modo più mirato. Per migliorare ulteriormente servirà ancora tempo, impegno e anche la collaborazione di tutti i cittadini: gli antibiotici devono essere utilizzati solo ed esclusivamente se prescritti da medici. È quindi importante evitare di ricorrere al ‘fai-da-te’”.