Pubblico e privato remano uniti

Gli Amici di Luca sono una delle realtà che ha permesso a Bologna di arrivare prima nella classifica di tappa dedicata alla salute. Una grande soddisfazione per l’associazione di volontariato, che, in vent’anni di attività, ha creato un sistema di assistenza e di cura a tutto tondo, con La Casa dei Risvegli Luca De Nigris nell’area dell’ospedale Bellaria, struttura di riabilitazione ammirata in ambito nazionale ed europeo. Fiore all’occhiello del nostro territorio regionale, l’operato dell’Odv ha accompagnato Bologna nella scalata per raggiungere questo traguardo, reso possibile grazie a "un percorso virtuoso dato da una buona governance istituzionale e da un terzo settore, che si è sviluppato in armonia con le istituzioni – afferma il fondatore Fulvio De Nigris –. Il privato è spesso orientato dal sistema pubblico".

Una rete che ha consentito di arrivare a un buon grado del sanitario e del vivere sociale della comunità, in cui anche la cooperazione fa il suo ruolo. Le componenti, quindi, "hanno contribuito alla classifica, che è importante – continua De Nigris –. Ma lo è ancora di più la percezione della qualità della vita: ogni persona che viene nella nostra regione, nota poi la differenza con le altre realtà".