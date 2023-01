Clima e smog i tasti dolenti Ecosistema urbano ed energia, tante le sfide da affrontare

di Marco Signorini Sicuramente in buona posizione, ma con oppurtinità di crescita e miglioramento. Bologna si piazza tredicesima nella ’classifica di tappa’ relativa ad Ambiente e Servizi. La graduatoria prende in considerzione i giorni consecutivi senza pioggia, l’indice ICityRank di Fpa (con media dei punteggi in base a 36 indicatori, suddivisi in otto categorie) dove Bologna si classifica terza assieme a Bergamo, Cremona, Trento, Modena e Roma). Al ’vaglio’ anche il numero di sportelli bancari Atm ogni 10mila abitanti, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come eolico, fotovoltaico, geotermico e i drico. Sotto la lente anche consumi elettrici, illuminazione pubblica sostenibile, l’ecosistema urbano (Bologna è 24esima), la qualità dell’aria (prendendo in considerazione I’indice su dati Pm10 dove Bologna si piazza nella seconda metà della classifica di Legambeinte, biossido di azoto e ozono nel capoluogo), il numero di piste ciclabili (metri equivalenti ogni cento abitanti) e le isole pedonali (metri quadri per abitante). Tra i parametri presi in considerzione anche il tasso di motorizzazione ovvero il numero di auto in circolazione ogni cento abitanti e l’indice del clima. Particolare attenzione anche per bambini, giovani e anziani dove Bologna si conferma a misura d’uomo nelle varie graduatorie. Lo studio ha infatti preso in...