Così il Gruppo attrae nuovi talenti

Il cuore del Gruppo Hera batte per i suoi dipendenti. E i numeri dell’investimento nella gestione delle competenze e nello sviluppo delle persone lo confermano. Nel 2022, il 97% della realtà aziendale, compresa quella più operativa, ha seguito corsi di formazione per oltre 270 ore complessive erogate, superando la media del settore con circa 30,8 ore di formazione pro-capite. Impegno che è valso a Hera il primo posto nella categoria Formazione di Top Utility 2023, che ogni anno analizza le 100 maggiori imprese di servizi pubblici, "per la completezza dei percorsi di formazione in termini di tematiche e durata, oltre che per l’attenzione alle necessità di approfondimento dei dipendenti, in base alle loro diverse caratteristiche e mansioni". Con la visione pioneristica che la contraddistingue da sempre, la multiutility continua, inoltre, a raccogliere le sfide del cambiamento: per guidare la transizione energetica e sviluppare nuove abilità ha, infatti, avviato nei mesi scorsi su tutto il territorio nazionale un’importante campagna di acquisizione dei talenti per selezionare e formare 300 nuovi profili tecnici e operativi, che saranno poi inseriti, entro la fine del 2023, nelle diverse società del Gruppo e nelle aziende fornitrici.

m. m.