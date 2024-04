Iniziative al via dalle 8 del mattino

Inizierà la mattina alle 8 ’Aurora di un mondo migliore’, il programma di iniziative promosse dalla Fondazione Fossoli in occasione della Festa della Liberazione: Simone Maretti, il Corpo Bandistico Città di Carpi e la Corale Savani accoglieranno i partecipanti al Campo di Fossoli per un risveglio con parole e musica che darà l’avvio alla giornata di giovedì 25 aprile.

Dalle ore 10 alle 19, il Campo sarà in festa con le 16 bandiere per la pace realizzate dal Collettivo FX insieme ai ragazzi del Centro Educativo Hip Hop di Carpi, esito del progetto Walls against oblivion.

Dalle 12 alle 16, infine, la coop sociale Scai terrà attività e laboratori per bambini. Alle 12, 14, 15 e 16 sarà possibile effettuare visite guidate gratuite.