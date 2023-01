Rifiuti, il circolo virtuoso La ‘Carta Smeraldo’ tra i punti di forza della differenziata

di Mariateresa Mastromarino Bologna è ambientalista. E a dimostrarlo, ci sono i numerosi progetti e i piani ambiziosi della Giunta comunale, sempre più attenta alle politiche green e al futuro del pianeta. La decarbonizzazione dei trasporti, la riqualificazione energetica, il modello ‘Città 30’ e una massiccia presenza di piste ciclabili in città, per esempio, sono solo la punta di un iceberg che vede, inoltre, le Due Torri all’interno del percorso continentale della Commissione Europea, con la firma del ‘Climate city contract’, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Ma per conseguire grandi risultati, come la transizione ecologica, è necessario un cambiamento comportamentale da parte dei cittadini, proponendo, tra le varie campagne di sensibilizzazione al tema, anche percorsi di educazione ambientale. E per rendere possibile tutto ciò, bisogna partire dalla modifica dei piccoli e grandi gesti quotidiani e abituali dei bolognesi, come per esempio quello di gettare la spazzatura seguendo correttamente la raccolta differenziata. Per una città sempre più attenta al green, infatti, è indispensabile seguire un giusto protocollo di differenziazione dei rifiuti su tutto il suolo cittadino, ed è altrettanto importante ridurre del più possibile la produzione di rifiuti. E in questo campo, come mostrano i dati del 2020, si...