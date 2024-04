Gli Stati generali. Adria Shipping Summit per confrontarsi su portualità e logistica

La prima edizione di Adria Shipping Summit, l’evento dedicato al mondo marittimo, portuale, logistico e produttivo dell’Alto Adriatico, si terrà il 23 e 24 maggio a Ravenna, al Centro Congressi della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Il 23 maggio si apre con la sessione dedicata al Ravenna Port Hub: Infrastructural Works il progetto di interventi di potenziamento infrastrutturale del porto di Ravenna, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

Le opere compiute riguardano: il rifacimento delle banchine esistenti; la costruzione di oltre un chilometro di nuova banchina dove sorgerà il nuovo Terminal Container; l’approfondimento dei fondali del porto canale a 12,5 metri e la realizzazione di oltre 200 ettari di aree attrezzate per la logistica e le imprese. Nel secondo panel della mattina – Il porto di Ravenna: hub strategico per il sistema industriale - l’attenzione si sposterà sull’architettura portuale ravennate. Nel pomeriggio si terranno altre due sessioni di approfondimento. Nella prima saranno centrali i seguenti temi:  la vicinanza fra gli scali del nord-Adriatico, un’opportunità ma anche una sfida;  la digitalizzazione e la relativa integrazione dei flussi di dati;  la vocazione energetica dei porti, sia lato mare, con lo sviluppo delle rinnovabili offshore e delle infrastrutture del gas, sia a terra. La seconda sessione si focalizzerà invece sul tema dell’adeguamento e del rinnovamento infrastrutturale, dighe, dragaggi e collegamenti di ultimo miglio. La natura del bacino Adriatico settentrionale e la conformazione orografica e idrografica dei territori che vi si affacciano rendono centrale la manutenzione, pianificazione e impegno di risorse oltre che di ricerca di nuove destinazioni e nuovi mercati. Si tratta di tecnica e investimenti ma anche di normative e visione. La mattina di venerdì 24 maggiosarà dedicata alla visita in navigazione del porto di Ravenna, durante la quale si vedranno le opere del progetto Hub concluse, ed alla cerimonia della posa della prima pietra della nuova Stazione Marittima del Terminal crociere di Porto Corsini. Info. e iscrizioni: www.adriashippingsummit.it.