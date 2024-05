La sfida internazionale del Palas: "Vogliamo congressisti stranieri. Ma servono migliori collegamenti"

Per poter crescere a livello internazionale la PalaRiccione ha la necessità di poter contare su una maggiore accessibilità dei congressisti alla città. "Da anni PalaRiccione sta lavorando con l’obiettivo di far parte del panorama congressuale internazionale – spiega l’amministratore unico Eleonora Bergamaschi –. Tuttavia, dietro all’incessante impegno, ci sono sfide e obiettivi non facili da affrontare". Bergamaschi è consapevole da tempo che uno degli elementi chiave per attrarre congressi internazionali è l’accessibilità. "Per essere considerata una destinazione congressuale internazionale, è essenziale poter contare su una solida infrastruttura di trasporto, sia aereo che ferroviario". Percorrendo la strada dei binari qualche passo in avanti è stato fatto. "Grazie all’accordo con Trenitalia, Federalberghi e Comune di Riccione, stiamo lavorando per migliorare l’accessibilità attraverso il trasporto ferroviario, ma non basta". Inoltre c’è un problema dovuto ai numeri. Infatti il numero di partecipanti necessari a garantire fermate ferroviarie durante gli eventi è troppo grande rispetto alla capienza del palazzo. "A volte la media dei partecipanti non è sufficiente a giustificare le fermate ferroviarie". La strada è dunque in salita, ma alla PalaRiccione sono convinti che "l’internazionalizzazione è un obiettivo che perseguiamo da anni, ma per poter competere efficacemente il tema dell’accessibilità è fondamentale".

Nel frattempo si lavora per potenziare gli eventi e in questo ambito è centrale la figura di Maristella Lapolla, responsabile marketing. Giunta alla PalaRiccione nel 2016, "grazie alla sua dedizione e competenza ha portato risultati evidenti nel processo di crescita dell’azienda. Da sempre cerchiamo di creare opportunità nel settore medico e possano garantire una programmazione stabile nel lungo periodo. Abbiamo una visione a lungo termine per PalaRiccione e crediamo che investire nel settore medico possa portare a risultati significativi" sottolinea Bergamaschi. "Parallelamente stiamo esplorando modi innovativi per affrontare e attrarre professionisti e organizzatori di eventi del settore".