ë-C4X, tutta la potenza dell'elettrico

Citroën ë-C4X vanta un design tra i più eleganti sul mercato

Lo stile della nuova Citroën ë-C4X elettrica è davvero inconfondibile e sfida in modo sfrontato gli standard tradizionali delle auto compatte. Il risultato è un veicolo innovativo e unico nel suo genere, con un design moderno che unisce l'elegante silhouette di una fastback al fascino di un vero Suv, che si combinano alla raffinatezza evergreen e allo spazio a bordo di una quattro porte. La nuova Citroën ë-C4X è prima della classe anche in fatto di tecnologia, con sofisticati sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. In particolare, la vettura è dotata di oltre 20 sistemi avanzati, i quali migliorano la sicurezza di guida e riducono lo stress del conducente e dei passeggeri. La nuova Citroën ë-C4 X elettrica offre le stesse caratteristiche della versione a combustione. Il design, il comfort e la praticità di bordo sono assolutamente identici. In città, nuova Citroën ë-C4 X elettrica permette di accedere alle ZTL, godendo del piacere di guida senza emettere alcun rumore o CO2.