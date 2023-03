Ecco le dieci auto usate più amate dalle donne

Al primo posto, l'intramontabile Fiat Panda, apprezzata anche dalle donne

Le preferenze automobilistiche femminili sono un argomento sempre più rilevante e interessante, poiché sempre più donne si stanno avvicinando al mondo dei motori e delle quattro ruote. L'automobile non è più considerata solo un mezzo di trasporto, ma anche un'estensione della personalità e del proprio stile di vita. Tra i dieci modelli usati più amati dalle donne c’è all’ultimo posto la Lancia Ypsilon in diverse motorizzazioni, benzina, GPL, metano, Diesel e anche ibrida. Al nono posto c’è l’apprezzatissima Toyota Yaris, preceduta dal Suv compatto Opel Mokka, adatto alle donne che preferiscono auto più spaziose. Al settimo posto si piazza un classico intramontabile, la Fiat 500, apprezzato soprattutto dalle più giovani. Dal look più tradizionale, la classica citycar adatta per districarsi nel fitto traffico cittadino è l’Opel Corsa, al sesto posto della top ten. A metà scalata c’è un altro modello spazioso, amato soprattutto per il suo look originale: la Citroen C3, spesso acquistata in colori accesi e sgargianti. Di pochissimo al di fuori dal podio si ferma la Peugeot 3008, il Suv di medie dimensioni molto amato in tutte le motorizzazioni. La medaglia di bronzo spicca sul collo della Ford Puma, accattivante ma anche elegante, un concentrato di stile e di potenza con ben 125 cv. Al secondo posto va la Nissan Qashqai, adatta per le donne che hanno bisogno di spazio per viaggiare in tutta comodità e per viverla insieme a tutta la famiglia. Al primo gradino del podio spicca una delle citycar più acquistate nella storia italiana: la Fiat Panda.