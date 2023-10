EX30, il Suv più piccolo ed ecologico di Volvo per abbattere le emissioni

Durante l’estate 2023, Volvo ha presentato la sua ultima novità della gamma elettrica, la EX30, un Suv compatto che promette di rivoluzionare il mondo dell'auto, prediligendo l'ecologia senza rinunciare alla potenza. Il design esterno è un omaggio alla Volvo Concept Recharge, con linee aggraziate e proporzioni armoniose. Il frontale è dominato da fari a Led dalla forma unica, mentre il tetto spiovente aggiunge un tocco di dinamismo. Anche l'interno è all'avanguardia, con un display da 12,3” e un'esperienza di infotainment alimentata da Google. La plancia ospita persino una soundbar, liberando spazio e migliorando la qualità dell'abitacolo. Volvo ha messo la sostenibilità al centro di tutto, con interni disponibili in quattro affascinanti allestimenti che utilizzano materiali riciclati e rinnovabili. Ma la sicurezza è sempre la priorità della Casa svedese, con tecnologie avanzate di protezione e sistemi anticollisione innovativi. Sotto il cofano, la EX30 offre due opzioni elettriche: la versione a trazione posteriore è spinta da un motore da 272 CV, con un'autonomia di 344 km. La potente variante a trazione integrale ha invece due motori, una potenza totale di 428 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Le opzioni di ricarica rapida rendono l'EX30 perfetta per lo stile di vita moderno. Nel processo di fabbricazione, Volvo ha impiegato materiali riciclati, tra cui il 25% di alluminio, il 17% di acciaio e il 17% di plastica, e il modello si distingue per la sua impronta di carbonio notevolmente bassa, inferiore a quella di qualsiasi altra vettura del Marchio svedese. Nello specifico, questo dato si attesta a meno di 30 tonnellate su una percorrenza di 200.000 km. Concretamente, ciò rappresenta una riduzione del 25% rispetto ad altre vetture a zero emissioni come il C40 e il XC40. La produzione della nuova EX30 ha avuto inizio nel secondo semestre del 2023, con le prime consegne previste all’inizio del 2024.