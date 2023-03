L'ibrido più tecnologico di sempre insieme a un design rivoluzionario

La potenza combinata di Tucson Hybrid è di 230 cv e 325 Nm di coppia

Che la rivoluzione abbia inizio: Hyundai Tucson Hybrid è pronto a stupire, con il suo design senza precedenti e le più avanzate tecnologie smart tech che, unite a una motorizzazione ibrida, permettono di ridurre notevolmente il consumo di carburante. Pensato per ridurre il consumo di carburante senza rinunciare al divertimento, il nuovo motore ibrido di Hyundai Tucson ha una potenza combinata di 230 cv e 350 Nm di coppia massima. Le superfici scolpite e le linee dinamiche di Tucson Hybrid la pongono all’avanguardia nel design, dando un nuovo impulso all’estetica moderna Suv. Il tutto, sublimato in una sicurezza da vera top class: ancor più serenità per il guidatore, grazie ai migliori e più avanzati sistemi di guida assistita della categoria e un pacchetto di sicurezza attiva con diverse funzionalità innovative. Tucson Hybrid è dotata sia di un motore termico che di un motore elettrico, noto come sistema di trazione ibrido completamente parallelo. Entrambi lavorano in sinergia, con il supporto di una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh, per garantire la massima efficienza e prestazioni elettrizzanti. Il sistema ibrido passa dal motore a benzina a quello elettrico senza interruzioni o li utilizza contemporaneamente, a seconda delle necessità. Anche la connettività è all’avanguardia, con una connessione sempre attiva e tutti i comandi interattivi a disposizione. Tucson Hybrid è stata aggiornata con funzionalità di connettività all'avanguardia come Bluelink Connected Car Services, che consente di controllare l'auto dallo smartphone o con la voce. Il sistema di navigazione con schermo touch da 10.25'' comprende un abbonamento gratuito di cinque anni ai servizi Live di Hyundai. Il nuovo touchscreen da 10.25", poi, è inserito in continuità con la console, dove tutti i comandi di navigazione, infotainment e aria condizionata sono digitali e touch. L’arioso cluster digitale esalta lo stile high-tech dell’abitacolo, con l'alloggiamento del cluster che è stato rimosso per aumentare la sensazione di apertura degli interni.