Nuova Citroën C3, super spaziosa ma compatta

Grazie a una meticolosa ricerca e sviluppo, è stata lanciata sul mercato la Citroën C3, un'auto che stupisce per il suo design accattivante e le caratteristiche personalizzabili. Una delle chiavi del suo enorme successo risiede nella sua compattezza combinata con uno spazio interno sorprendente. La Citroën C3 offre un'elevata flessibilità di personalizzazione con ben 97 combinazioni di colore, tre design per il tetto, tre diverse opzioni di interni e nuovi cerchi. Ogni dettaglio è stato curato per soddisfare le diverse esigenze e i gusti dei guidatori più esigenti. Una volta varcata la soglia dell'abitacolo, l'automobilista si troverà in un ambiente di estremo comfort e con un'abitabilità sorprendente. Il cofano alto e orizzontale e gli Airbump laterali non solo conferiscono un tocco di stile, ma offrono anche una protezione affidabile alla carrozzeria. La Citroën C3 vanta ben 12 avanzati sistemi di guida assistita che garantiscono un'esperienza di guida più sicura ed efficiente. Il modello è dotato di numerosi accessori: le barre sul tetto consentono il trasporto agevole di materiali extra, mentre i copricerchi accattivanti e i nuovi tappetini aggiungono un tocco di stile personalizzato. Inoltre, la Citroën C3 offre una vasta gamma di servizi connessi, tra cui l'Assistance & SOS per garantire la tranquillità durante i viaggi, il Citroën Connect Nav per avere accesso alle informazioni sul traffico e le condizioni meteorologiche in tempo reale e il Citroën Connect Play con Mirror Screen per accedere ai contenuti dello smartphone in modo intuitivo e sicuro.