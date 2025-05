Quando il mutuo è giovane

Il mutuo resta un’istituzione centrale nei piani di acquisto degli italiani. Una recente indagine, condotta dal Borsino Mutui Acquisto Casa, l’osservatorio curato da MutuiSupermarket.it, in collaborazione con Nomisma e che offre un’analisi completa sul tema mutui in relazione all’acquisto della prima casa, conferma uno scenario nel quale il mutuo è al centro dei piani degli italiani che vogliono comprare casa. Secondo tali dati, la percentuale di compravendite immobiliari assistite da mutui durante il 2024 è cresciuta dal 37% (toccato nell’ultimo trimestre 2023) al 41,5%. Ma non è tutto: la survey evidenzia anche che, nei prossimi 12 mesi, il 76% delle famiglie intenzionate ad acquistare un immobile prevede di avvalersi di un mutuo ipotecario, il quale fa registrare un boom soprattutto fra i giovani: gli under 36, infatti, rappresentano il 43% delle richieste di mutuo per acquisto casa tramite canale online. D’altro canto, sembra davvero esponenziale anche la crescita d’interesse verso i mutui green. Tanto che, nei prossimi 12 mesi, una famiglia su tre andrà alla ricerca di un immobile in classe energetica A o B, mentre il 28% punta a una casa da ristrutturare per migliorare la sua efficienza energetica e accedere così a condizioni agevolate.